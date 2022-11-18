Арсенал объявил о назначении спортивного директора

Лондонский Арсенал официально сообщил о назначение первого в истории спортивного директора клуба.

"Канониры" на данную должность назначили Эду Гаспара, который до этого был техническим директором.

"Я рад получить эту новую роль, которую я вижу как эволюцию и консолидацию того, как мы работаю. Мы делаем хорошие успехи во всех областях наших мужчин, женщин и академии, и мы все взволнованы тем, чего можно достичь".

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"Я с нетерпением жду возможности развить тяжелую работу стольких людей и помочь всем нам расти вместе и добиваться большего успеха, и я благодарен клубу за доверие, оказанное мне. Мы движемся вперед вместе", - заявил Гаспар.

Таким образом, Гаспар будет отвечать за функционирование академии клуба, женских и мужских команд.

Ранее директор Шахтера Дарио Срна объяснил, почему Шахтер требует фантастическую сумму за Мудрика, которым интересуется Арсенал.