iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Без неожиданностей: Лаутаро назвал своего любимого футболиста

Аргентинец выразил восторг от игры соотечественника.
Сегодня, 20:21
Лаутаро Мартинес / Getty Images
Лаутаро Мартинес / Getty Images

Форвард Интера и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес назвал своего футбольного кумира.

"Мой любимый игрок – Лионель Месси, я играю с ним вместе, а раньше смотрел на него по телевизору. Я исполнил свою мечту, когда начал выходить с ним в атаке сборной Аргентины.

Читайте также: Аргентина на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу

Давление? Определенно, потому что все мы знаем, какое место Аргентина занимает в истории футбола, чего добился Марадона и что показывает Месси. И я стараюсь внести свой вклад", – сказал Мартинес в интервью Calciomercato.

В текущем сезоне на счету 25-летнего аргентинца 7 голов и 3 ассиста в 15 матчах Серии А.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Лаутаро Мартинес

Статьи по теме

Почеттино: Хотел бы, чтобы Месси выиграл ЧМ-2022 Почеттино: Хотел бы, чтобы Месси выиграл ЧМ-2022
Месси - единственный в сборной Аргентины, кто живет в Дохе один Месси - единственный в сборной Аргентины, кто живет в Дохе один
Роналду: Месси - удивительный игрок, волшебный, топ Роналду: Месси - удивительный игрок, волшебный, топ
Неймар: Играть с Месси и Мбаппе - огромное удовольствие Неймар: Играть с Месси и Мбаппе - огромное удовольствие
Помочь журналистам

Видео

ТОП-5 моментов игрового дня НБА: данк Лайзла и действия Саймонса
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: данк Лайзла и действия Саймонса

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Европа21:47
Хавбек Манчестер Сити поделился впечатлениями после езды на верблюде
ЧМ-202221:21
Катар - Эквадор: где смотреть матч-открытие чемпионата мира 20.11.2022
ЧМ-202221:06
Бензема получил травму перед стартом ЧМ-2022
ММА20:50
Топовый тяжеловес UFC близок к завершению бойцовской карьеры
Европа20:33
Месси и Роналду снялись в совместной рекламе
Европа20:21
Без неожиданностей: Лаутаро назвал своего любимого футболиста
Украина19:54
Довбик: Буду ли я играть за Днепр-1 после зимнего перерыва? Увидим
Бокс19:50
Бокс: расписание боев
Европа19:19
Стерлинг рассказал, как расслабляется перед важными матчами
Европа18:52
Ювентус намерен усилиться лидером Лацио
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK