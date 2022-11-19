Без неожиданностей: Лаутаро назвал своего любимого футболиста

Форвард Интера и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес назвал своего футбольного кумира.

"Мой любимый игрок – Лионель Месси, я играю с ним вместе, а раньше смотрел на него по телевизору. Я исполнил свою мечту, когда начал выходить с ним в атаке сборной Аргентины.

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Давление? Определенно, потому что все мы знаем, какое место Аргентина занимает в истории футбола, чего добился Марадона и что показывает Месси. И я стараюсь внести свой вклад", – сказал Мартинес в интервью Calciomercato.

В текущем сезоне на счету 25-летнего аргентинца 7 голов и 3 ассиста в 15 матчах Серии А.