Ричардс: Долгосрочный контракт с Тоттенхэмом – ошибка Кейна

Экс-защитник Манчестер Сити Майка Ричардс высказался о форварде Тоттенхэма и сборной Англии Харри Кейне.

"Что еще сказать о "Капитане Фантастика"? Он просто обалденный. Но подписав долгосрочный контракт с Тоттенхэмом, он совершил ошибку.

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В Ливерпуле, Ман Сити, ПСЖ или Баварии он мог бы выигрывать трофеи. Он этого заслуживает", – сказал Ричардс в интервью Daily Mail.

Напомним, нынешнее соглашение 29-летнего англичанина со "шпорами" рассчитано до июня 2024 года.