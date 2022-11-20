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Ричардс: Долгосрочный контракт с Тоттенхэмом – ошибка Кейна

Англичанину следовало бы уйти в топ-клуб.
Сегодня, 11:58
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Экс-защитник Манчестер Сити Майка Ричардс высказался о форварде Тоттенхэма и сборной Англии Харри Кейне.

"Что еще сказать о "Капитане Фантастика"? Он просто обалденный. Но подписав долгосрочный контракт с Тоттенхэмом, он совершил ошибку.

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В Ливерпуле, Ман Сити, ПСЖ или Баварии он мог бы выигрывать трофеи. Он этого заслуживает", – сказал Ричардс в интервью Daily Mail.

Напомним, нынешнее соглашение 29-летнего англичанина со "шпорами" рассчитано до июня 2024 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии Харри Кейн

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