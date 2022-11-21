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Умтити не собирается возвращаться в Барселону

Француз намерен вернуться на родину.
Сегодня, 09:15
Самуэль Умтити / Getty Images
Самуэль Умтити / Getty Images

Защитник Барселоны Самюэль Умтити, арендованный Лечче, не хочет возвращаться в клуб. Об этом сообщает издание Diario Sport.

29-летний француз хорошо себя чувствует в итальянской команде. Футболист рассчитывает, что выступления в Серии А помогут ему найти новый клуб выше по статусу.

Ответим, возвращаться в стан каталонцев у Умтити желания нет. Центрбек рассматривает вариант с возвращением в чемпионат Франции.

В текущем сезоне на счету француза 5 матчей в рамках Серии А, в которых игрок не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Барселона намерена как можно скорее продлить контракт с молодым защитником.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Лечче Самуэль Умтити

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