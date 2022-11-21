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Боруссия М намерена расстаться с Тюрамом уже этой зимой

Клуб хочет получить за игрока хоть какие-то деньги.
Сегодня, 10:25
Маркус Тюрам / Getty Images
Маркус Тюрам / Getty Images

Форвард менхенгладбахской Боруcсии и сборной Франции Маркус Тюрам может сменить клубную прописку уже зимой, сообщает журналист Николо Скира. Немецкий клуб готов продать игрока за 10 млн евро.

Дело в том, что контракт Маркуса истекает уже летом, поэтому Боруссия хочет получить за форварда хоть какие-то деньги, потому что контракт уже точно не будет продлен.

В подписании французского нападающего заинтересованы Бавария, Интер и, по некоторой информации, Ньюкасл. При этом немцы предложили Тюраму 5-летний контракт еще в июле.

Если Маркус удастся проявить себя на ЧМ в Катаре, возможно, список потенциальных покупателей вырастет. Особенно, учитывая его привлекательный ценник.

Напомним, что с итогами первого дня чемпионата мира вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Менхенгладбах маркус тюрам

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