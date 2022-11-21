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Похвала и троллинг: Агуэро назвал причину облысения Гвардиолы

Аргентинец в своем репертуаре высказался об экс-наставнике.
Сегодня, 12:35
Агуэро и Гвардиола / Getty Images
Агуэро и Гвардиола / Getty Images

Бывший форвард Барселоны Серхио Агуэро назвал причину облысения главного тренера Манчестер Сити Пепа Гвардиолы.

"Быть тренером нелегко. Посмотрите на Пепа – он облысел, потому что думает слишком много", – сказал Агуэро во время своего стрима на Twitch.

Напомним, аргентинец и Гвардиола работали вместе в Манчестер Сити с 2016 по 2021 год. Данный тандем вместе смог выиграть три чемпионата Англии, Кубок Англии, четыре Кубка английской лиги и два Суперкубка Англии.

Осенью 2021 года форвард объявил о завершении карьеры в связи с проблемами с сердцем.

Ранее сообщалось, что Агуэро летел в Катар в компании бразильских фанатов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серхио Агуэро Пеп Гвардиола

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