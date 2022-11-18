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Жаркая поездка: Агуэро летел в Катар в компании бразильских фанатов

Видео уже завирусилось в сети.
Сегодня, 14:49
Серхио Агуэро / Getty Images
Серхио Агуэро / Getty Images

И хотя Серхио Агуэро уже закончил свою карьеру, футболист не мог не поддержать родную сборную и отправился в Катар. Но чемпионат мира встретил аргентинца уже в самолете.

Серхио выложил в свой Twitter видео о том, как проходит перелет. И, честно говоря, футболисту можно только посочувствовать.

Соседями Агуэро оказалась компания бразильских фанатов, которая уже начала праздновать будущий мундиаль танцами и громкими песнями.

Учитывая, что Бразилия – принципиальный соперник Аргентины и реакцию Серхио на происходящее, экс-нападающий Сити был не очень рад такой компании.

Зато скоро Месси будет уже не так грустно в Катаре без своего близкого друга. Без Серхио Лео вынужден жить в отеле сам по себе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серхио Агуэро сборная Бразилии

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