Хавбек РБ Лейпцига отказал Челси ради перехода в немецкий гранд

Центральный полузащитник РБ Лейпцига Конрад Лаймер намерен летом сменить клуб. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

25-летний австриец уже отказался от перехода в Челси и намерен присоединиться к Баварии следующим летом. Стороны уже согласовали все условия сотрудничества.

Напомним, контракт австрийца с РБ Лейпцигом рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне на счету Лаймера 4 матча в рамках Бундеслиги, в которых игрок не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Челси договорился с РБ Лейпцигом о покупке ключевого полузащитника.