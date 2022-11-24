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Хавбек РБ Лейпцига отказал Челси ради перехода в немецкий гранд

Лаймер намерен продолжить карьеру в Баварии.
Сегодня, 09:51
Конрад Лаймер / Getty Images
Конрад Лаймер / Getty Images

Центральный полузащитник РБ Лейпцига Конрад Лаймер намерен летом сменить клуб. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

25-летний австриец уже отказался от перехода в Челси и намерен присоединиться к Баварии следующим летом. Стороны уже согласовали все условия сотрудничества.

Напомним, контракт австрийца с РБ Лейпцигом рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне на счету Лаймера 4 матча в рамках Бундеслиги, в которых игрок не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Челси договорился с РБ Лейпцигом о покупке ключевого полузащитника.

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