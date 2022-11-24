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Спортивный директор Ливерпуля объявил о своем уходе из клуба спустя всего полгода после назначения

Сотрудник хочет отдохнуть от футбольных дел.
Сегодня, 17:46
Джулиан Уорд / https://www.thisisanfield.com/
Джулиан Уорд / https://www.thisisanfield.com/

Спортивный директор Ливерпуля Джулиан Уорд покинет свою должность по окончанию сезона спустя всего год после назначения, сообщает The Telegraph.

Уорд заменил Майкла Едвардса, который ушел с этой же должности прошлым летом. Нынешний директор "красных" уведомил владельцев клуба, что намерен отдохнуть от футбола после сезона-2022/23.

Источники в Ливерпуле назвали это решение "неожиданным и разочаровывающим". Также уже были названы имена потенциальных сменщиков Уорда: его могут заменить глава отдела найма Дэйв Фэллоуз или главный скаут Барри Хантер.

Джулиан Уорд проработал в Ливерпуле 11 лет и тесно сотрудничал с Эдвардсом. В связи с этим существует вероятность, что они могут возобновить сотрудничество, когда Эдвардс сделает следующий шаг в своей карьере.

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Минувшим летом Уорд обеспечил подписание нового контракта Мохамедом Салахом. Он также непосредственно участвовал в трансфере Дарвина Нуньеса из Бенфики и продаже Садио Мане в Баварию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль АПЛ

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