Спортивный директор Ливерпуля объявил о своем уходе из клуба спустя всего полгода после назначения
Спортивный директор Ливерпуля Джулиан Уорд покинет свою должность по окончанию сезона спустя всего год после назначения, сообщает The Telegraph.
Уорд заменил Майкла Едвардса, который ушел с этой же должности прошлым летом. Нынешний директор "красных" уведомил владельцев клуба, что намерен отдохнуть от футбола после сезона-2022/23.
Источники в Ливерпуле назвали это решение "неожиданным и разочаровывающим". Также уже были названы имена потенциальных сменщиков Уорда: его могут заменить глава отдела найма Дэйв Фэллоуз или главный скаут Барри Хантер.
Джулиан Уорд проработал в Ливерпуле 11 лет и тесно сотрудничал с Эдвардсом. В связи с этим существует вероятность, что они могут возобновить сотрудничество, когда Эдвардс сделает следующий шаг в своей карьере.
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Минувшим летом Уорд обеспечил подписание нового контракта Мохамедом Салахом. Он также непосредственно участвовал в трансфере Дарвина Нуньеса из Бенфики и продаже Садио Мане в Баварию.