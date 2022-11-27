Все-таки уходит: Бускетс определился со своим будущим клубом
Испанец принял решение доигрывать в МЛС.
Опорный полузащитник Барселоны Серхио Бускетс покинет клуб по окончании сезона. Об этом сообщает издание COPE.
34-летний испанец договорился о переходе в клуб МЛС. Хавбек подпишет двухлетний контракт с Интер Майами.
Напомним, Бускетс является выпускником Барселоны и выступает за основную команду с 2008 года. Нынешнее соглашение игрока с клубом рассчитано до следующего лета.
В текущем сезоне на счету испанца 1 ассист в 12 матчах Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что Барселона намерена продлить контракт с Бускетсом.