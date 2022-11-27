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Все-таки уходит: Бускетс определился со своим будущим клубом

Испанец принял решение доигрывать в МЛС.
Сегодня, 21:47
Серхио Бускетс / Getty Images
Серхио Бускетс / Getty Images

Опорный полузащитник Барселоны Серхио Бускетс покинет клуб по окончании сезона. Об этом сообщает издание COPE.

34-летний испанец договорился о переходе в клуб МЛС. Хавбек подпишет двухлетний контракт с Интер Майами.

Напомним, Бускетс является выпускником Барселоны и выступает за основную команду с 2008 года. Нынешнее соглашение игрока с клубом рассчитано до следующего лета.

В текущем сезоне на счету испанца 1 ассист в 12 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Барселона намерена продлить контракт с Бускетсом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона МЛС Серхио Бускетс

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