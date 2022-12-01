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Йорди Кройфф: Барселона и Месси заслуживают последнего объятия

Аргентинец должен вернуться в Каталонию на один последний забег с родной командой.
Сегодня, 17:57
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Летом 2021 года Лионель Месси со слезами на глазах попрощался с Барселоной после того, как стороны заявили, что не смогут подписать новый контракт из-за особенностей финансовых правил испанского чемпионата.

Аргентинец перебрался в ПСЖ. Действующий контракт игрока с парижанами подойдет к концу будущим летом и многие начали задаваться вопросом, где 35-летний футболист продолжит свою карьеру.

Его связывают с переездом в США, где его ждет Дэвид Бекхэм и его Интер Майами. Но еще одним вариантом остается возвращение в Барселону. Спортивный советник "сине-гранатовых" Йорди Кройфф заявил, что Барселона и Месси должны найти способ, чтобы Лионель вернулся домой.

"Должен быть подход. Понятно, что нам не хватает последнего объятия между огромным клубом и игроком. Они оба этого заслуживают", - цитирует Кройффа talkSPORT.

Он также ответил на вопрос о потенциальном возвращении тренера Манчестер Сити Пепа Гвардиолы, который покинул клуб в 2012 году.

"Очень немногие тренеры достигли уровня, когда они сами могут выбирать свою судьбу. Это как раз его случай. Должен ли он вернуться в Барселону? Это будет зависеть от ситуации".

Ранее Йорди Кройфф заявил, что фанатам каталонцев не стоит рассчитывать на зимних новичков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Лионель Месси Ла Лига йорди кройфф

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