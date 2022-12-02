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Экс-президент Ювентуса: Инвестиции в Роналду оказались слишком затратными

Португалец не оправдал ожиданий руководства.
Сегодня, 18:19
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Бывший президент Ювентуса Джованни Коболли Джильи заявил, что трансфер форварда Криштиану Роналду был ошибкой.

"Аньелли уговорили подписать Роналду, потому что это должно было принести огромный доход от маркетинга и приблизило бы Ювентус к победе в Лиге чемпионов. Однако Маротта совершенно с этим не согласился и отошел в сторону.

Впоследствии стало ясно, что инвестиции в Роналду оказались слишком затратными.

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Тем временем Фабио Паратичи, который настаивал на подписании Роналду, также втянул Ювентус в план с дополнительными инвестициями, которые повлияли на баланс и создали клубу проблемы.

Это не совпадение, если им пришлось привлечь 700 миллионов евро нового капитала", – заявил Джильи в интервью Football Italia.

Напомним, недавно Манчестер Юнайтед расторг контракт с Роналду, ввиду чего сейчас форвард находится в статусе свободного агента.

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