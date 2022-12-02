Экс-президент Ювентуса: Инвестиции в Роналду оказались слишком затратными

Бывший президент Ювентуса Джованни Коболли Джильи заявил, что трансфер форварда Криштиану Роналду был ошибкой.

"Аньелли уговорили подписать Роналду, потому что это должно было принести огромный доход от маркетинга и приблизило бы Ювентус к победе в Лиге чемпионов. Однако Маротта совершенно с этим не согласился и отошел в сторону.

Впоследствии стало ясно, что инвестиции в Роналду оказались слишком затратными.

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Тем временем Фабио Паратичи, который настаивал на подписании Роналду, также втянул Ювентус в план с дополнительными инвестициями, которые повлияли на баланс и создали клубу проблемы.

Это не совпадение, если им пришлось привлечь 700 миллионов евро нового капитала", – заявил Джильи в интервью Football Italia.

Напомним, недавно Манчестер Юнайтед расторг контракт с Роналду, ввиду чего сейчас форвард находится в статусе свободного агента.