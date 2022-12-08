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Глава Ла Лиги хочет, чтобы Роналду и Месси вернулись в чемпионат Испании

Тебасу нужны активы для улучшения медийности турнира.
Сегодня, 10:25
Хавьер Тебас / Getty Images
Хавьер Тебас / Getty Images

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас хочет, чтобы нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду вернулись в испанский чемпионат.

"Я хотел бы, чтобы Месси был в Ла Лиге. И хотел бы возвращения Роналду, чтобы он мог попрощаться.

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Возвращение Месси будет зависеть от того, сколько он запросит, я не знаю. Хочу, чтобы он вернулся. Но все будет зависеть от того, сможет ли Барселона продать игроков, от других доходов тоже", – сказал Тебас в интервью AS.

Напомним, Месси покинул Барселону летом 2021 года, а Роналду ушел из Реала двумя годами ранее.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Криштиану Роналду Хавьер Тебас

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