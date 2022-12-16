Милота дня: Бензема показал, как занимается в тренажерном зале вместе с сыном

Нападающий Реала и сборной Франции Карим Бензема получил травму бедра на тренировке национальной команды при подготовке к турниру в Катаре. Он был вынужден покинуть расположение сборной.

В данный момент футболист активно занимается в тренажерном зале, чтобы набрать форму, а помогает ему в этом сын Ибрагим.

5-летний паренек попал в кадр во время того, как занимался на соседнем тренажере рядом с отцом.

Ранее сообщалось, что Бензема все еще сохраняет шансы сыграть на ЧМ-2022.