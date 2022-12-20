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Коутиньо принял решение продолжить карьеру на родине

Бразилец не хочет больше играть в Англии.
Вчера, 21:51
Филиппе Коутиньо / Getty Images
Филиппе Коутиньо / Getty Images

Хавбек Астор Виллы Филиппе Коутиньо может покинуть АПЛ. Об этом сообщает издание Goal.

Футболист намерен покинуть клуб и вернуться в Бразилию. В его услугах заинтересован Коринтианс. У агента игрока хорошие отношения с руководством клуба.

Осуществить полноценный трансфер будет сложно из-за высокой зарплаты игрока. Бразильцы могут предложить вариант с арендой или расторжение контракта.

Напомним, Астон Вилла выкупила Коутиньо у Барселоны за 20 миллионов евро в мае.

В текущем сезоне на счету игрока 12 матчей в АПЛ, в которых игрок не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Жоао Фелиш может продолжить карьеру в английском середняке.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Вилла Фелиппе Коунтиньо

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