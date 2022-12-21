iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Руни - о разнице Месси от Роналду: Лео просто иной

Англичанин сравнил двух звездных футболистов.
Сегодня, 15:24
Уэйн Руни / Getty Images
Уэйн Руни / Getty Images

Бывший форвард Манчестер Юнайтед Уэйн Руни рассказал, чем Лионель Месси отличается от Криштиану Роналду.

"В 2012 году я написал в твиттере: "Месси – лучший в истории". Когда я увидел, как он вывел Аргентину в финал чемпионата мира, устроив мастер-класс в игре против Хорватии, я сделал ретвит со словами: "Ничего не изменилось".

Некоторые восприняли это как выпад против Роналду, но нет ничего более далекого от истины, чем такое мнение. Я очень уважаю Криштиану, и когда люди утверждают, что он лучший, я знаю, из чего они исходят, и я уважаю это мнение. Но для меня Месси просто иной.

Я играл против Месси несколько раз и знаю его способность принимать и удерживать мяч, контролировать игру, идти на соперника, пасовать и забивать, решать исходы матчей.

К нему просто невозможно подобраться. Он всегда все контролирует. Если мяч у него в ногах, все решает он, включая те решения, которые принимает соперник. Быть его противником – нелегко.

Читайте также: Пиоли: В футболе есть три легенды – Пеле, Марадона и Месси

Хочется пойти и запрессинговать его, но если ты это сделаешь, ты не отберешь мяч. Можно броситься в отбор, когда он идет с мячом прямо на тебя, но обычно лишить его мяча не получается. Ты больше него, но не можешь использовать свою силу против него – Хави и Иньеста были такими же.

Когда Месси приближается к штрафной площади, боишься выставить ногу, потому что он может пройти тебя, и ты привезешь пенальти или штрафной удар в опасной зоне. А бывают моменты, когда он выжидает, ничего не делая, и, прежде чем ты что-то осознаешь, он забивает.

Разница между Месси и почти любым другим игроком, который идет в дриблинг, в том, что Лео всегда движется. Он почти никогда не останавливается с мячом. Он идет вперед, если путь заблокирован, он пасует, чтобы получить обратный пас.

Приходится тратить так много сил, играя против него. Это утомительно. Он изводит тебя до тех пор, пока его становится почти невозможно остановить", – написал Руни в колонке The Times.

Напомним, в воскресенье, 18 декабря, Месси выиграл со сборной Аргентины ЧМ-2022, обыграв в финале Францию (3:3, 4:2 пен).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Уэйн Руни Криштиану Роналду

Статьи по теме

Месси: Я не хотел прекращать попытки выиграть чемпионат мира, даже зная, что, возможно, это никогда не осуществится Месси: Я не хотел прекращать попытки выиграть чемпионат мира, даже зная, что, возможно, это никогда не осуществится
Поднял деньги на дружбе: Месси помог Агуэро выиграть 8 тысяч долларов на ставке Поднял деньги на дружбе: Месси помог Агуэро выиграть 8 тысяч долларов на ставке
Бернардески: Мне жаль Роналду, он заслужил другое завершение карьеры Бернардески: Мне жаль Роналду, он заслужил другое завершение карьеры
Месси стал спортсменом года по версии BBC Sports Месси стал спортсменом года по версии BBC Sports
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп на Адебайо, Йокич раздает ассисты
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп на Адебайо, Йокич раздает ассисты

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина - триумфатор мундиаля, Франция заработала серебро
просмотров

Последние новости

ММА16:25
Волкановски: 2023 год начнется с того, что я вынесу Махачева
Бокс16:08
Промоутер рассказал, как Усик помогает Украине во время войны
Европа15:50
Джузеппе Росси призвал поставить памятник голкиперу сборной Аргентины
Европа15:24
Руни - о разнице Месси от Роналду: Лео просто иной
Украина14:59
Вратарь Динамо рассказал о своем состоянии после серьезной травмы
Биатлон14:58
Стало известно, кто представит Украину в Рождественской гонке
Бокс14:35
Усик дал важное обещание по поводу Крыма
Бокс14:27
Тренер сообщил, когда Уайлдер может вернуться в ринг
Европа14:11
Яремчук выбыл на несколько недель из-за травмы
Европа14:03
От штрафа до отстранения от еврокубков: УЕФА может серьезно наказать Ювентус
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK