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УЕФА намерен организовать международный турнир в россии - рос ЗМІ

Международная организация продолжает пробивать дно.
Сегодня, 12:18
Александер Чеферин / Getty Images
Александер Чеферин / Getty Images

Европейский футбольный союз решил провести соревнования в россии.

Как сообщает РБК-Россия со ссылкой на службу коммуникаций рфс, несколько месяцев назад организация договорилась с футбольным союзом страны-агрессора провести международный турнир среди команд U-16. Планируется, что соревнования пройдут в Волгограде.

Данные игры входят в программу развития УЕФА среди юношей и девушек младше 16 лет.

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Отмечается, что смягчение санкций касается исключительно юношеского футбола, однако не взрослого. Кроме того, источник сообщает, что УЕФА и рфс на неофициальном уровне обсуждают пути большего выхода российского футбола из-под санкций. Официальных заявлений от сторон не было.

Напомним, что УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные в феврале после полномасштабного вторжения в Украину.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко обратился к российским звездам, опубликовав жуткое видео.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией Александер Чеферин

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