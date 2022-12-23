Лэмпард уверен, что Эвертону удастся удержать своего лидера

Речь идет не о Виталии Миколенко - его контракт еще не подходит к концу.

Джордан Пикфорд проводит уверенный отрезок своей игровой карьеры: он является одним из лучших вратарей АПЛ, а также первым номером сборной Англии.

Главный тренер Эвертона Фрэнк Лэмпард счастлив, что у него есть такой игрок. Но есть одна проблема: контракт Пикфорда с "ирисками" рассчитан до лета 2024 года, а это значит, что будущим летом клуб может быть вынужден продать его за относительно небольшие деньги, чтобы не потерять его бесплатно.

Однако, согласно talkSPORT, Лэмпард заверил, что он не лишиться своего основного голкипера.

"Близко", - сказал 44-летний специалист, отвечая на вопрос о продлении контракта с Пикфордом. "Это обновление для вас. Все хорошо".

"Мы надеемся, что у нас сложилась ситуация, когда игроки хотят остаться. Они хотят остаться здесь, так что мы очень близки (к продлению контракта)".

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Джордана Пикфорда связывали с потенциальным переходом в Манчестер Юнайтед, который ищет варианты для замены Давида Де Хеа, который не очень подходит под игровой стиль Эрика тен Хага.