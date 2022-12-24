Манчестер Юнайтед готов выложить баснословные деньги за лидера центра поля сборной Аргентины

"Красные дьяволы" лидируют в гонке за Фернандеса.

Центральный полузащитник Бенфики и сборной Аргентины Энцо Фернандес привлек внимание топ-клубов АПЛ. Об этом сообщает издание UOL.

Манчестер Юнайтед опережает Ливерпуль в гонке за 21-летнего хавбека. "Красные дьяволы" готов заплатить 120 млн евро отступных, чтобы избежать конкуренции от других команд.

Действующий контракт Фернандеса с Бенфикой рассчитан до июля 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 55 млн евро.

В текущем сезоне на счету аргентинца 1 гол и 3 ассиста в 13 матчах чемпионата Португалии.

Ранее сообщалось, что лучший молодой игрок ЧМ-2022 может перебраться в ПСЖ.