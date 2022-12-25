iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гаттузо - о Пирло: У него словно было четыре глаза

Итальянец находился в шоке от выступлений своего соотечественника.
Сегодня, 17:24
Пирло и Гаттузо / Getty Images
Пирло и Гаттузо / Getty Images

Экс-хавбек Милана и сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался о бывшем партнере по команде Андреа Пирло.

"У Пирло была одна вещь, которую сейчас едва ли можно увидеть: длинные передачи. Бог наделил Пирло невероятными качествами. У него будто было четыре глаза. Расположение на поле, работа без мяча, выносы... Этого сейчас не хватает многим командам.

Читайте также: Пирло возглавил Фатих Карагюмрюк

Я говорил с Пирло. Наш менталитет заключался в том, чтобы играть вертикально, и он не любил играть коротко. Это был другой футбол", – сказал Гаттузо в интервью As.

Напомним, за свою клубную карьеру Пирло провел 756 матчей, в которых забил 73 гола и отдал 121 ассист.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андреа Пирло Дженнаро Гаттузо

Статьи по теме

Пирло возглавил Фатих Карагюмрюк Пирло возглавил Фатих Карагюмрюк
Валенсия объявила о назначении Гаттузо на пост главного тренера Валенсия объявила о назначении Гаттузо на пост главного тренера
Гаттузо может стать главным тренером Валенсии Гаттузо может стать главным тренером Валенсии
Пирло может возглавить новичка Серии А Пирло может возглавить новичка Серии А
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Тайриз Халибертон и Демар Дерозан возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Тайриз Халибертон и Демар Дерозан возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина - триумфатор мундиаля, Франция заработала серебро
просмотров

Последние новости

Европа19:18
Реал составил шорт-лист кандидатов на замену Анчелотти
Европа18:51
Экс-футболист Реала может перебраться в МЛС
Украина18:19
Шахтер готов отпустить бразильского легионера
Другие страны17:56
Ан-Наср нацелился на еще одну звезду мирового масштаба
Европа17:46
Пиоли: Милан должен верить, что обгонит Наполи в гонке за скудетто
Европа17:24
Гаттузо - о Пирло: У него словно было четыре глаза
Европа17:21
Вингер Реала находится в шорт-листе Барселоны
Формула 116:57
"Подходы разные, результат один и тот же": советник Ред Булл сравнил Феттеля и Ферстаппена
ЧМ-202216:45
Роналдо: Бразилия провела довольно хороший ЧМ-2022
Европа16:23
Эвертон может разорвать арендное соглашение с конкурентом Миколенко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK