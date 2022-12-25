Гаттузо - о Пирло: У него словно было четыре глаза

Итальянец находился в шоке от выступлений своего соотечественника.

Экс-хавбек Милана и сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался о бывшем партнере по команде Андреа Пирло.

"У Пирло была одна вещь, которую сейчас едва ли можно увидеть: длинные передачи. Бог наделил Пирло невероятными качествами. У него будто было четыре глаза. Расположение на поле, работа без мяча, выносы... Этого сейчас не хватает многим командам.

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Я говорил с Пирло. Наш менталитет заключался в том, чтобы играть вертикально, и он не любил играть коротко. Это был другой футбол", – сказал Гаттузо в интервью As.

Напомним, за свою клубную карьеру Пирло провел 756 матчей, в которых забил 73 гола и отдал 121 ассист.