Манчестер Юнайтед - единственная команда, которая может заплатить 120 миллионов евро за хавбека Бенфики и сборной Аргентины Энцо Фернандеса. Об этом рассказал португальский журналист Бруну Андраде.

"Ливерпуль был первым клубом, заинтересовавшимся Энцо. Интерес возник из-за хороших отношений клуба с Жорже Мендешем, особенно после прихода Дарвина Нуньеса.

Перед чемпионатом мира я не верил, что Энцо уйдет в январе. Теперь, после чемпионата мира, я нисколько не удивлюсь. Однако Бенфика продаст его в январе только за 120 миллионов евро.

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Куда перейдет Фернандес? Я не хочу рисковать, называя будущий клуб. Я буду основываться на своей информации: прямо сейчас единственный клуб, готовый заплатить 120 миллионов евро, – это Манчестер Юнайтед.

Ливерпуль тоже хочет Энцо и он нравится клубу, но приоритет – Джуд Беллингем", – сказал Андраде.

В текущем сезоне на счету аргентинца 1 гол и 3 ассиста в 13 матчах чемпионата Португалии.