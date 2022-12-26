АПЛ: Вулверхэмптон на последних секундах вырвал победу у Эвертона Миколенко, Ньюкасл разгромил Лестер
В понедельник, 26 декабря, официально вернулась Английская Премьер-лига. В первом матче дня Тоттенхэм на выезде спасся от поражения Брентфорду (2:2).
Затем эстафету подхватили другие клубы. Эвертон Виталия Миколенко на своем поле не сумел обыграть худшую команду лиги в лице Вулверхэмптона.
Несмотря на то что уже на седьмой минуте поединка "ириски" оказались в качестве лидера благодаря голу Йери Мина, в середине тайма "волки" восстановили паритет - Даниэл Поденсе воспользовался передачей Жоау Моутиньо.
Казалось, что все закончиться ничьей, но на последних секундах встречи Раян Аит Нури вырвал для своей команды победу, которая максимально приблизила ее к Эвертону - между коллективами всего один балл.
Статистика матча Эвертон - Вулверхэмптон 17-го тура АПЛ
Эвертон - Вулверхэмптон 1:2
Голы: Мина, 7 - Поденсе, 22, Аит Нури, 90+5.
Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 12 - 7
Удары в створ: 6 - 4
Фолы: 9 - 22
Атаки: 112 - 76
Эвертон: Пикфорд - Паттерсон, Мина (Годфри, 76), Тарковски, Миколенко - Ивоби, Гуйе (Дукуре, 83), Онана - Гордон, Мопе (Кеннон, 83), МакНил (Грэй, 56).
Вулверхэмптон: Са - Семеду, Коллинз, Килман, Буэну (Аит Нури, 59) - Ходж (Матеус, 59), Невеш, Моутиньо (Тоти, 78) - Хван (Траоре, 60), Коста, Поденсе (Гедеш, 73).
Предупреждения: Паттерсон - Поденсе, Килман, Невеш, Тоти, Коста, Аит Нури.
Один из внезапных лидеров чемпионата Ньюкасл на выезде завоевал легкие три очка без сопротивления со стороны Лестера.
"Сороки" умудрились забить все свои голы еще к первому получасу игры, причем по разу отметилась вся атакующая линия команды Эдди Хау.
Уже на третьей минуте Кристиан Вуд успешно реализовал пенальти, отправив мяч по центру ворот, в то время как Дэнни Уорд решил прыгнуть в угол.
Спустя всего четыре минуты Мигель Альмирон продолжил дело своего одноклубника. Парагваец получил мяч в штрафной соперника и отправил его точно в дальний угол.
Довел дело до разгрома Жоэлинтон, который хорошим ударом головой замкнул подачу с углового.
Статистика матча Лестер - Ньюкасл 17-го тура АПЛ
Лестер - Ньюкасл 0:3
Голы: Вуд, 7 (пен.), Альмирон, 7, Жоэлинтон, 32.
Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 8 - 12
Удары в створ: 2 - 5
Фолы: 9 - 6
Атаки: 119 - 96
Лестер: Уорд - Кастань, Амарти, Фас, Томас - Тилеманс, Сумаре (Ндиди, 71), Прат (Перес, 17), Дьюсбери-Холл, Барнс (Ихеаначо, 71) - Дака (Варди, 46).
Ньюкасл: Поуп - Триппьер, Шер, Ботман, Берн - Лонгстафф (Андерсон, 90+2), Гимарайнш, Уиллок (Мерфи, 83) - Альмирон (Сен-Максимен, 83), Вуд (Ритчи, 88), Жоэлинтон.
Фулхэм также разгромил на выезде своего оппонента, который в середине первого тайма сумел самоустраниться.
После гола Бобби Рида свою команду в меньшинстве оставил фулбек Кристал Пэлас Тайрик Митчелл, получивший за свой подкат прямую красную.
Сразу после перерыва Джеймс Томкинс за удар локтем получил вторую желтую и последовал за своим одноклубником в раздевалку, оставив "орлов" вдевятером.
"Дачники" таким подарком судьбы, конечно же, воспользовались сполна. Сначала Тим Рим удвоил преимущество гостей, после чего Александар Митрович добавил гол к своему дублю из ассистов.
Статистика матча Кристал Пэлас - Фулхэм 17-го тура АПЛ
Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3
Голы: Б. Рид, 31, Рим, 71, Митрович, 80.
Владение мячом: 36% - 64%
Удары: 4 - 23
Удары в створ: 0 - 11
Фолы: 12 - 15
Атаки: 62 - 139
Кристал Пэлас: Гуаита - Клайн (Уорд, 67), Андерсен, Томкинс, Митчелл - Шлюпп (Ридевальд, 83), Дукуре (Миливоевич, 84), Олисе (Хьюз, 84) - Айю, Заа, Эзе (Ричардс, 60).
Фулхэм: Лено - Тете, Диоп, Рим, Робинсон - Г. Рид, Пальинья (Кейрни, 75), Б. Рид (Уилсон, 81), Перейра (Харрис, 85), Виллиан (Джеймс, 82) - Митрович (Карлос Винисиус, 85).
Предупреждение: Томкинс.
Удаления: Митчелл (прямая красная), Томкинс (вторая желтая).
В последней игре данной группы Брайтон продолжил успех своих выездных коллег, обыграв Саутгемптон.
К началу второй половины исход матча был уже, по сути, решен. На 14-й минуте Адам Лаллана вывел команду Роберто Де Дзерби вперед, а уже вскоре Роман Перро неудачно попытался выбить мяч после поперечной передачи. Как итог - автогол.
На старте второй 45-минутки Соломон Марч довел счет до разгромного, но Джеймс Уорд-Прауз отметился голом престижа. Капитан "святых" не сумел реализовать пенальти, но он же был первым на добивании.
Статистика матча Саутгемптон - Брайтон 17-го тура АПЛ
Саутгемптон - Брайтон 1:3
Голы: Уорд-Прауз, 73 - Лаллана, 14, Перро, 35 (аг), Марч, 56.
Владение мячом: 33% - 67%
Удары: 13 - 7
Удары в створ: 4 - 4
Фолы: 9 - 10
Атаки: 89 - 101
Саутгемптон: Базуну - Уокер-Питерс, Лянко, Салису, Перро (Мэйтленд-Найлз, 54) - Диалло (С. Армстронг, 46), Уорд-Прауз, Эльюнуси (Мара, 77), Эдози (А. Армстронг, 83), Дженело (Арибо, 46) - Адамс.
Брайтон: Санчес - Велтман, Данк, Колвилл, Эступиньян - Гросс (Гилмор, 90+1), Кайседо, Марч (Лэмпти, 83), Лаллана (Сармьенто, 66), Митома - Троссард (Фергюсон, 83).
Предупреждения: Арибо - Санчес, Кайседо.
На 73-й минуте Джеймс Уорд Прауз не реализовал пенальти (вратарь).