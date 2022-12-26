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Астон Вилла - Ливерпуль 1:3: обзор матча и результат игры 26.12.2022

Мерсисайдцы не испытали особых проблем во втором матче после возобновления клубного футбола.
Сегодня, 21:39
Ливерпуль / Getty Images
Ливерпуль / Getty Images

В понедельник, 26 декабря, в день, когда вернулась Английская Премьер-лига, в рамках 17-го тура встретились Астон Вилла и Ливерпуль.

Если хозяева поля были более-менее в полном составе, то вот мерсисайдцы продолжают страдать от травм.

Помимо Артура, Луиса Диаса, Диогу Жоты, и Роберто Фирмино Юрген Клопп не мог рассчитывать на Ибраиму Конате, который отдыхает после ЧМ-2022, и Джеймса Милнера, получившего травму в матче кубка лиги против Манчестер Сити (2:3).

Но даже это не помешало "красных" одержать победу. Уже в первом тайме Ливерпуль организовал два гола. На 5-й минуте Мохамед Салах забил свой седьмой мяч в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии. Под конец тайма Вирджил Ван Дейк удвоил преимущество гостей.

После перерыва "вилланам" удалось отыграть один мяч, усилиями Олли Уоткинса, но на этом все везение хозяев поля закончилось. За 10 минут до конца встречи Стефан Байчетич, который только появился на поле, вернул своей команде преимущество в два гола, которое продержалось до самого конца.

Ливерпуль вернул себе шестое место, заработав 25 очков. Астон Вилла осталась на 12-й строчке таблицы АПЛ с 18-ю баллами.

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Статистика матча Астон Вилла - Ливерпуль 17-го тура АПЛ

Астон Вилла - Ливерпуль 1:3
Голы: Уоткинс, 59 - Салах, Ван Дейк, 37, Бачетич, 81.

Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 12 - 16
Удары в створ: 6 - 9
Фолы: 7 - 12
Атаки: 89 - 96

Астон Вилла: Ольсен - Янг, Конса, Мингс, Динь - МакГинн, Камара (Коутиньо, 86), Дуглас Луис, Буэндия (Ингс, 86) - Бэйли (Дендонкер, 86), Уоткинс.

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд (Гомес, 79), Матип, Ван Дейк, Робертсон - Хендерсон (Байчетич, 79), Фабиньо, Тьяго (Кейта, 67) - Салах, Нуньес (Доук, 88), Окслейд-Чемберлен (Эллиотт, 67).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль АПЛ Астон Вилла

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