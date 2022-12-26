iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Арсенал - Вест Хэм 3:1: обзор матча и результат игры 26.12.20

Украинец вышел на поле лишь во втором тайме, пропустив самые интересные события в матче.
Вчера, 23:58
Арсенал - Вест Хэм / Getty Images
Арсенал - Вест Хэм / Getty Images

В понедельник, 26 декабря, в рамках 17-го тура АПЛ Арсенал принимал на стадионе "Эмирейтс" Вест Хэм.

Команды в первые минуты не выгляди на поле столь активно, как до перерыва на чемпионат мира-2022. Лишь к середине тайма счет смогли открыть гости. С пенальти отличился хавбек "молотобойцев" Саид Бенрахма.

На второй тайм подопечные Артеты явно вышли с дополнительной мотивацией после разноса от тренера, после чего игра у хозяев "пошла".

Сначала на 53-й минуте отличился Букайо Сака, а через несколько мгновений Габриэль Мартинелли помог своей команде выйти вперед. Уже на 69-й минуте Эдди Нкетиа удвоил преимущество Арсенала, после чего на поле появился Александр Зинченко.

Украинец отыграл чуть менее двадцати минут, не успев отличиться результативными действиями, однако и не допустив соперника к своих воротам, тем самым сохранив счет 3:1.

Статистика матча чемпионата Англии Арсенал - Вест Хэм

Арсенал - Вест Хэм 3:1   
Голы: Сака, 53, Мартинелли, 58, Нкетиа, 69 - Бенрахма, 27 пен

Удары: 16 - 7
Удары по воротам: 5 - 3 
Фолы: 12 - 16
Атаки: 118 - 59    
Владение мячом: 68% - 32%

Арсенал: Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Тирни (Зинченко, 73), Джака, Парти, Эдегор, Сака, Нкетиа, Мартинелли.

Вест Хэм: Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Керер, Крессуэлл, Соучек (Форнальс, 78), Райс, Лукас Пакета, Мубама, Антонио, Бенрахма, Боуэн.

Предупреждения: Боуэн (8), Цоуфал (44).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Вест Хэм АПЛ

Статьи по теме

Изучает партнеров: Мудрик показал, как следит за матчем Арсенала Изучает партнеров: Мудрик показал, как следит за матчем Арсенала
Венгер вернулся на Эмирейтс впервые с момента ухода из Арсенала Венгер вернулся на Эмирейтс впервые с момента ухода из Арсенала
Ливерпуль одержал дежурную победу над Астон Виллой Ливерпуль одержал дежурную победу над Астон Виллой
Робертсон - лучший ассистент в истории АПЛ среди защитников Робертсон - лучший ассистент в истории АПЛ среди защитников
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Аарон Гордон и Джейсон Тейтум возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Аарон Гордон и Джейсон Тейтум возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась в рейтинге, Бразилия лучшая, несмотря на победу Аргентины на ЧМ-2022
просмотров

Последние новости

Европа00:11
Изучает партнеров: Мудрик показал, как следит за матчем Арсенала
Вчера, 23:58
Европа23:58
Арсенал Зинченко добыл волевую победу над Вест Хэмом
Формула 123:34
Хэмилтон: Хочу уйти из Формулы 1 чемпионом мира
Европа23:27
Абрахам: Моуринью для меня как дядя
Европа23:15
Ливерпуль намерен перехватить Гакпо у Манчестер Юнайтед
Европа22:57
Челси готов зимой арендовать форварда Атлетико
Европа22:52
Ньюкасл нацелился на хавбека Челси
Европа22:28
Венгер вернулся на Эмирейтс впервые с момента ухода из Арсенала
Украина21:56
Арсенал сделал предложение по Мудрику, Шахтер хочет "куда больше" - Романо
Европа21:39
Ливерпуль одержал дежурную победу над Астон Виллой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK