Арсенал - Вест Хэм 3:1: обзор матча и результат игры 26.12.20

Украинец вышел на поле лишь во втором тайме, пропустив самые интересные события в матче.

В понедельник, 26 декабря, в рамках 17-го тура АПЛ Арсенал принимал на стадионе "Эмирейтс" Вест Хэм.

Команды в первые минуты не выгляди на поле столь активно, как до перерыва на чемпионат мира-2022. Лишь к середине тайма счет смогли открыть гости. С пенальти отличился хавбек "молотобойцев" Саид Бенрахма.

На второй тайм подопечные Артеты явно вышли с дополнительной мотивацией после разноса от тренера, после чего игра у хозяев "пошла".

Сначала на 53-й минуте отличился Букайо Сака, а через несколько мгновений Габриэль Мартинелли помог своей команде выйти вперед. Уже на 69-й минуте Эдди Нкетиа удвоил преимущество Арсенала, после чего на поле появился Александр Зинченко.

Украинец отыграл чуть менее двадцати минут, не успев отличиться результативными действиями, однако и не допустив соперника к своих воротам, тем самым сохранив счет 3:1.

Статистика матча чемпионата Англии Арсенал - Вест Хэм

Арсенал - Вест Хэм 3:1

Голы: Сака, 53, Мартинелли, 58, Нкетиа, 69 - Бенрахма, 27 пен

Удары: 16 - 7

Удары по воротам: 5 - 3

Фолы: 12 - 16

Атаки: 118 - 59

Владение мячом: 68% - 32%

Арсенал: Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Тирни (Зинченко, 73), Джака, Парти, Эдегор, Сака, Нкетиа, Мартинелли.

Вест Хэм: Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Керер, Крессуэлл, Соучек (Форнальс, 78), Райс, Лукас Пакета, Мубама, Антонио, Бенрахма, Боуэн.

Предупреждения: Боуэн (8), Цоуфал (44).