Интер поборется с клубами АПЛ за нападающего сборной Франции

Миланский Интер вступил в борьбу за французского нападающего Маркуса Тюрама, выступающего за Боруссию Менхенгладбах, сообщает издание 90min.

Контракт француза с немецким клубом истекает в конце этого сезона, и Маркус уже дал понять, что продолжать его он не планирует. Подобная ситуация была в Гладбахе год назад, когда пришлось продать Дениса Закарию.

Миланский Интер уже представил игроку предконтрактное соглашение, пытаясь опередить конкурентов. Милан и Ювентус также следят за форвардом, который не прочь поиграть в Италии, как когда-то и его отец.

Но настоящие пролеммы итальянцам могут доставить английские Тоттенхэм, Арсенал, Астон Вилла и МЮ, готовые забрать Тюрама уже зимой. Также СМИ связывают нападающего с Ньюкаслом, для которых форвард за 10 млн евро – идеальный вариант.

Интересно, что раньше Аллан Сент-Максимен говорил, что хотел бы, чтобы "сороки" действительно подписали Тюрама.