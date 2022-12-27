iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Интер поборется с клубами АПЛ за нападающего сборной Франции

Тюрам может сменить клубную прописку уже зимой.
Сегодня, 17:44
Маркус Тюрам / Getty Images
Маркус Тюрам / Getty Images

Миланский Интер вступил в борьбу за французского нападающего Маркуса Тюрама, выступающего за Боруссию Менхенгладбах, сообщает издание 90min.

Контракт француза с немецким клубом истекает в конце этого сезона, и Маркус уже дал понять, что продолжать его он не планирует. Подобная ситуация была в Гладбахе год назад, когда пришлось продать Дениса Закарию.

Миланский Интер уже представил игроку предконтрактное соглашение, пытаясь опередить конкурентов. Милан и Ювентус также следят за форвардом, который не прочь поиграть в Италии, как когда-то и его отец.

Но настоящие пролеммы итальянцам могут доставить английские Тоттенхэм, Арсенал, Астон Вилла и МЮ, готовые забрать Тюрама уже зимой. Также СМИ связывают нападающего с Ньюкаслом, для которых форвард за 10 млн евро – идеальный вариант.

Интересно, что раньше Аллан Сент-Максимен говорил, что хотел бы, чтобы "сороки" действительно подписали Тюрама.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан маркус тюрам

Статьи по теме

Звезда Ньюкасла хочет, чтобы клуб подписал игрока сборной Франции Звезда Ньюкасла хочет, чтобы клуб подписал игрока сборной Франции
Игрок Интера снова будет в финале ЧМ, повторит ли достижение Бавария? Игрок Интера снова будет в финале ЧМ, повторит ли достижение Бавария?
Агент Дюмфриса считает, что удачное выступление на ЧМ мешает его продаже Агент Дюмфриса считает, что удачное выступление на ЧМ мешает его продаже
Боруссия М намерена расстаться с Тюрамом уже этой зимой Боруссия М намерена расстаться с Тюрамом уже этой зимой
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Лавина и Шенгюна возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Лавина и Шенгюна возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась в рейтинге, Бразилия лучшая, несмотря на победу Аргентины на ЧМ-2022
просмотров

Последние новости

Европа18:53
Лингард раскритиковал бывший клуб за неуважение к себе
Формула 118:19
Боссы команд снова выбрали Ферстаппена лучшим гонщиком сезона
Европа17:44
Интер поборется с клубами АПЛ за нападающего сборной Франции
Европа17:16
Челси нацелен на форварда Атлетико
Европа16:49
ПСЖ решил вступить в гонку за звезду ЧМ-2022
Европа16:28
"Я не мог спать пару дней": Ван Дейк высказался о незабитом пенальти в четвертьфинале ЧМ-2022
Европа15:57
Бенфике предложили огромную сумму за лучшего молодого игрока ЧМ-2022
Европа15:26
Один из главных немецких талантов определился с будущим клубом
Биатлон15:00
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
Бокс14:45
Тренер Уайлдера: Усик самый желаемый соперник для Деонтея
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK