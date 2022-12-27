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Рис Джеймс получил травму в своем первом матче с октября

Надеемся, что повреждение несерьезное.
Сегодня, 21:20
Рис Джеймс / Getty Images
Рис Джеймс / Getty Images

Защитник Челси Рис Джеймс вышел в стартовом составе на матч против Борнмута и получил травму на 51-й минуте встречи.

Напомним, что англичанин только что завершил восстановление после предыдущей травмы, полученной еще в октябре в матче против Милана. Это была первая игра защитника за последние месяцы.

На 51-й минуте футболист показал тренерскому штабу, что у него проблемы с правой ногой, сел на газон и заплакал. Вместо него матч продолжил Сезар Аспиликуэта.

В этом сезоне Рис Джеймс провел всего 4 встречи, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Рис Джеймс

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