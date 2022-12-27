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Челси близок к приобретению центрбека Монако

Молодой француз вскоре примерит на себе синюю футболку лондонского клуба.
Сегодня, 22:35
Бенуа Бадьяшиль / Sky Sports
Бенуа Бадьяшиль / Sky Sports

Лондонский Челси в поисках усиления центра обороны остановил свой взгляд на защитнике Монако Бенуа Бадьяшиле.

По информации Фабрицио Романо, "синие" находятся на финальной стадии переговоров с монегасами по трансферу 21-летнего француза.

Ожидается, что за переход футболиста Челси заплатит 35-40 миллионов евро. Англичане достигли устного соглашения с игроком по условиям личного контракта - Бадьяшиль желает присоединиться к Челси.

Напомним, что минувшим летом Лондон в статусе свободного агента покинуло сразу два центрбека: Антонио Рюдигер ушел в Реал, а Андреас Кристенсен - в Барселону.

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В итоге Челси пришлось заплатить Лестеру 80,4 миллиона евро за Уэсли Фофана, который сыграл всего четыре матча в нынешнем сезоне изз-за травмы колена.

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