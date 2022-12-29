Эдерсон установил рекорд АПЛ
Бразильский голкипер стоит на страже манчестерского клуба.
В рамках 17-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити одержал победу над Лидсом (3:1).
Как сообщает Opta, голкипер манчестерского клуба Эдерсон установил достижение в АПЛ.
По информации источника, Эдерсон одержал 150-ю победу в чемпионате Англии. Для этого ему понадобилось провести 196 матчей - меньше всего в истории АПЛ.
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Отметим, что ранее рекорд принадлежал Патрису Эвра, достигшему 150 побед после 213 матчей.
В тройке лучших также находится футболист Манчестер Сити Кевин де Брюйне, у которого 150 побед за 215 игр.
Ранее сообщалось, что Холанд установил очередное бомбардирское достижение.