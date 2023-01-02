Лукаку считает, что легенда Арсенала возглавит сборную Бельгии

Не сумев пройти групповой этап чемпионата мира-2022, сборная Бельгии лишилась главного тренера - сразу после матча третьего тура Роберто Мартинес покинул свой пост.

На данный момент европейская сборная остается без наставника, но Ромелу Лукаку уже знает, кто станет преемником Мартинеса.

"Для меня Тьерри Анри — следующий тренер Бельгии. Нет никаких сомнений", - цитирует Лукаку talkSPORT.

"Я говорю это открыто: он будет следующим тренером. Он пользуется уважением всех игроков, он выиграл все. Он знает, как тренировать, знает, что мы должны сделать, чтобы добиться успеха. Если это будет не Анри, тогда я не знаю, кого они наймут. Но я не думаю, что Бельгии следует начинать с нуля".

"Пока что это поколение ничего не выиграло, но мы должны продолжать пытаться победить. Он хочет победить, и я не думаю, что федерация возьмет тренера, который захочет все изменить и начать с нуля. Как по мне, это того не стоит".

Стоит отметить, что Ромелу Лукаку стал лидером ЧМ-2022 по упущенным моментам - и это за один тайм. Во многом из-за этого Бельгия и не вышла в плей-офф мундиаля.