Бернарду Силва: Не стану скрывать, что в будущем могу перейти в другой клуб

Будущим летом Бернарду Силва отметит шестую годовщину нахождения в составе Манчестер Сити.

Его контракт с "горожанами" действителен до лета 2025 года и игрок признался, что, возможно, он покинет команду ради нового вызова в карьере.

"В июне мы снова поговорим, чтобы решить, что лучше. Я сфокусирован на проекте Сити и мой контракт подойдет к концу, когда мне будет 31 год", - цитирует хавбека Фабрицио Романо.

"Не буду скрывать, что моей целью в последние годы, если где-то случится что-то хорошее, наверное, будет переход в этот новый проект".

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В нынешнем сезоне Бернарду Силва принял участие в 24 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 2 гола и 5 результативных передач.