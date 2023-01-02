Лукаку: Хочу остаться в Интере, но нам нужно найти решение с Челси

Нападающий миланского Интера Ромелу Лукаку заявил, что намерен остаться в Италии, несмотря на то, что его контракт принадлежит лондонскому Челси.

29-летний игрок покинул Англию на правах аренды, которая завершится будущим летом.

"Все знают, чего я хочу. Идея состоит в том, чтобы закончить карьеру в (клубе детства) Андерлехте. Мне почти 30 лет, мой сын пошел в школу и играет в академии Интера", - цитирует бельгийца ESPN.

"Я хочу остаться здесь и делать все правильно. Я надеюсь, что в следующие шесть месяцев у меня все получится с Интером, я буду работать по максимуму, а в конце мы поговорим с Челси и, надеюсь, мы найдем решение".

Ранее Ромелу Лукаку заверил, что знает, кто заменит Роберто Мартинеса на посту главного тренера сборной Бельгии - у него есть только один кандидат на эту должность.