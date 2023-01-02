iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лукаку: Хочу остаться в Интере, но нам нужно найти решение с Челси

Будущее самого невезучего форварда минувшего чемпионата мира остается неизвестным.
Сегодня, 21:56
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Нападающий миланского Интера Ромелу Лукаку заявил, что намерен остаться в Италии, несмотря на то, что его контракт принадлежит лондонскому Челси.

29-летний игрок покинул Англию на правах аренды, которая завершится будущим летом.

"Все знают, чего я хочу. Идея состоит в том, чтобы закончить карьеру в (клубе детства) Андерлехте. Мне почти 30 лет, мой сын пошел в школу и играет в академии Интера", - цитирует бельгийца ESPN.

"Я хочу остаться здесь и делать все правильно. Я надеюсь, что в следующие шесть месяцев у меня все получится с Интером, я буду работать по максимуму, а в конце мы поговорим с Челси и, надеюсь, мы найдем решение".

Ранее Ромелу Лукаку заверил, что знает, кто заменит Роберто Мартинеса на посту главного тренера сборной Бельгии - у него есть только один кандидат на эту должность.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси интер Ромелу Лукаку

Статьи по теме

Самые дорогие трансферы в истории футбола Самые дорогие трансферы в истории футбола
Лукаку считает, что легенда Арсенала возглавит сборную Бельгии Лукаку считает, что легенда Арсенала возглавит сборную Бельгии
Ноттингем Форрест и Челси обменялись голами и разошлись миром Ноттингем Форрест и Челси обменялись голами и разошлись миром
Челси согласовал контракт с лучшим молодым игроком ЧМ-2022 Челси согласовал контракт с лучшим молодым игроком ЧМ-2022
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: попадание Кончара после слепой передачи Моранта
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: попадание Кончара после слепой передачи Моранта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров

Последние новости

Европа22:30
Милан согласовал контракт с вратарем Аталанты, Татарушану и Миранте летом покинут клуб
Европа22:27
Френки Де Йонг решил перебраться в Манчестер Юнайтед
Европа21:56
Лукаку: Хочу остаться в Интере, но нам нужно найти решение с Челси
Европа21:46
"Хулиан, бросай Мэри Джейн": фанаты просят Альвареса расстаться со своей девушкой
Киберспорт21:44
ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO по версии HLTV: frozen стал 17-м
Европа21:35
Ливерпуль не смог подняться в зону еврокубков, неожиданно проиграв Брентфорду
Европа21:02
Роналду может перейти в аренду в клуб АПЛ при определенном условии
Киберспорт20:55
NaVi потеряли еще три позиции: Рейтинг команд по CS:GO за 2022 год
Европа20:29
Манчестер Юнайтед готовит предложение по форварду сборной Франции
Украина20:19
Заря разорвала контракт с Луневым
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK