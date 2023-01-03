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Алле вернулся к тренировкам Боруссии Д после лечения рака яичек

Прекрасные новости из стана дортмундского коллектива.
Сегодня, 00:28
Себастьен Алле / Goal.com
Себастьен Алле / Goal.com

Форвард дортмундской Боруссии Себастьен Алле впервые потренировался со своими одноклубниками с момента выявления у него рака яичек. 

В своих социальных сетях "шмели" опубликовали в видео, в котором ивуарийский футболист передает привет фанатам, ожидая увидеть их на Сигнал Идуна Парк, когда возобновится немецкая Бундеслига.

"Привет, ребята, я наконец-то вернулся. Это было не так просто, но с вашей поддержкой все прошло лучше и проще. Я с нетерпением жду встречи с вами на стадионе, где мы собираемся побеждать".

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Напомним, что Себастьен Алле так и не дебютировал за Боруссию с момента своего перехода из амстердамского Аякса.

Во время летнего турне после одной из тренировок Алле сообщил врачам дортмундского клуба о плохом самочувствии. Пройдя обследование, 28-летний форвард узнал, что у него рак яичек, из-за чего ему провели две операции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд Себастьен Алле

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