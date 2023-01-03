Алле вернулся к тренировкам Боруссии Д после лечения рака яичек

Форвард дортмундской Боруссии Себастьен Алле впервые потренировался со своими одноклубниками с момента выявления у него рака яичек.

В своих социальных сетях "шмели" опубликовали в видео, в котором ивуарийский футболист передает привет фанатам, ожидая увидеть их на Сигнал Идуна Парк, когда возобновится немецкая Бундеслига.

"Привет, ребята, я наконец-то вернулся. Это было не так просто, но с вашей поддержкой все прошло лучше и проще. Я с нетерпением жду встречи с вами на стадионе, где мы собираемся побеждать".

Seb hat eine Nachricht für Euch! 💌 pic.twitter.com/eMmN26mEmL — Borussia Dortmund (@BVB) January 2, 2023

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Напомним, что Себастьен Алле так и не дебютировал за Боруссию с момента своего перехода из амстердамского Аякса.

Во время летнего турне после одной из тренировок Алле сообщил врачам дортмундского клуба о плохом самочувствии. Пройдя обследование, 28-летний форвард узнал, что у него рак яичек, из-за чего ему провели две операции.