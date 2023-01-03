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Милан улучшил предложение по новому контракту Леау

Португальцу дают 7 млн евро в год.
Сегодня, 09:49
Рафаэл Леау / Getty Images
Рафаэл Леау / Getty Images

Милан намерен сохранить в своих рядах форварда Рафаэла Леау. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

"Россонери" увеличили предложение 23-летнему португальцу о продлении контракта. Игроку предлагают 7 млн евро в год.

Футболист хочет остаться в Милане, в последнее время его представители постоянно общались с клубом.

Напомним, действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне на счету Леау 6 голов и 4 ассиста в 14 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Милан согласовал контракт с вратарем Аталанты, Татарушану и Миранте летом покинут клуб.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Рафаэл Леау

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