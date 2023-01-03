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Судьбу Рамоса в ПСЖ определят два поединка

Испанский футболист может покинуть французский гранд по окончанию контракта.
Сегодня, 14:45
Серхио Рамос / Getty Images
Серхио Рамос / Getty Images

Защитник ПСЖ Серхио Рамос может сменить клубную прописку по окончанию сезона. У 36-летнего испанского футболиста летом истекает контракт с французским клубом. 

Как сообщает As, парижане планировали продлить контракт с испанским футболистом, однако после провальной игры с Лансом (1:3) руководство усомнилось в целесообразности этого.

По информации источника, боссы ПСЖ не уверены, что Рамос сможет поддерживать высокий уровень игры.

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Отмечается, что решающими для будущего Рамоса в французском клубе станут матчи с Баварией в 1/8 финала Лиги чемпионов (14 февраля и 8 марта). Именно по итогам этих игр ПСЖ примет решение о новом контракте испанца.

Напомним, Рамос перешел в ПСЖ на правах свободного агента из Реала летом 2021 года. За французскую команду Серхио провел 35 матчей, в которых забил три гола и выполнил одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Месси близок к продлению контракта с ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серхио Рамос

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