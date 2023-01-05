Стали известны подробности конфликта Роналду и Мендеша

Португальский журналист Виктор Пинту поделился деталями конфликта форварда Ан-Насра Криштиану Роналду с агентом Жорже Мендешем.

"Клубы неохотно рассматривали подписание Роналду. Доказательством этого является то, что предложение ему сделал Ан-Наср. Не ПСЖ, не итальянская команда, не было вариантов с возвращением в Реал или переходом в Барселону или Баварию. Был только Ан-Наср.

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У Жорже Мендеша хватило смелости сказать правду, которую Криштиану Роналду не очень хорошо воспринял. И он решил, что для того, чтобы перейти в Саудовскую Аравию в качестве свободного агента, ему не нужен агент", – сказал Пинту в интервью Record.

Напомним, трансфером Роналду занимался не агент игрока Жорже Мендеш, а персональный менеджер и друг Криштиану - Рикарду Регуфе.

За организацию перехода Регуфе получил комиссию около 30 млн евро.