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Стали известны подробности конфликта Роналду и Мендеша

Криштиану, по сути, избавился от своего агента.
Сегодня, 00:52
Роналду и Мендеш / Getty Images
Роналду и Мендеш / Getty Images

Португальский журналист Виктор Пинту поделился деталями конфликта форварда Ан-Насра Криштиану Роналду с агентом Жорже Мендешем.

"Клубы неохотно рассматривали подписание Роналду. Доказательством этого является то, что предложение ему сделал Ан-Наср. Не ПСЖ, не итальянская команда, не было вариантов с возвращением в Реал или переходом в Барселону или Баварию. Был только Ан-Наср.

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У Жорже Мендеша хватило смелости сказать правду, которую Криштиану Роналду не очень хорошо воспринял. И он решил, что для того, чтобы перейти в Саудовскую Аравию в качестве свободного агента, ему не нужен агент", – сказал Пинту в интервью Record.

Напомним, трансфером Роналду занимался не агент игрока Жорже Мендеш, а персональный менеджер и друг Криштиану - Рикарду Регуфе.

За организацию перехода Регуфе получил комиссию около 30 млн евро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Жорже Мендеш

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