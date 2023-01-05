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Бавария объявила о подписании известного нидерландского защитника

Бывший игрок Аякса и Манчестер Юнайтед бесплатно пополнил состав мюнхенской команды.
Вчера, 22:55
Дэйли Блинд / fcbayern.com
Дэйли Блинд / fcbayern.com

Мюнхенская Бавария объявила о подписании защитника сборной Нидерландов Дэйли Блинда.

Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, 32-летний футболист подписал контракт до конца сезона-2022/23.

Защитник достался мюнхенцам в статусе свободного агента, так как ранее расторг соглашение с Аяксом.

В первой части нынешнего сезона Блинд провел за амстердамский клуб 19 матчей во всех турнирах, отличившись двумя результативными передачами.

Также защитник сыграл пять поединков за сборную Нидерландов на чемпионате мира-2022, записав на свой счет гол и ассист.

Блинд является воспитанником Аякса, в котором начинал профессиональную карьеру. С 2014 по 2018 год выступал за Манчестер Юнайтед, после чего вернулся в амстердамский клуб.

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