Бавария объявила о подписании известного нидерландского защитника
Мюнхенская Бавария объявила о подписании защитника сборной Нидерландов Дэйли Блинда.
Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, 32-летний футболист подписал контракт до конца сезона-2022/23.
Защитник достался мюнхенцам в статусе свободного агента, так как ранее расторг соглашение с Аяксом.
#ServusDaley 🔴⚪ Der #FCBayern hat Verteidiger Daley Blind bis zum Saisonende unter Vertrag genommen.— FC Bayern München (@FCBayern) January 5, 2023
🔗 https://t.co/QsF7ZUJA9P #MiaSanMia @BlindDaley
В первой части нынешнего сезона Блинд провел за амстердамский клуб 19 матчей во всех турнирах, отличившись двумя результативными передачами.
Также защитник сыграл пять поединков за сборную Нидерландов на чемпионате мира-2022, записав на свой счет гол и ассист.
Блинд является воспитанником Аякса, в котором начинал профессиональную карьеру. С 2014 по 2018 год выступал за Манчестер Юнайтед, после чего вернулся в амстердамский клуб.