Мама всегда поможет: игрок Боруссии забыл дома паспорт, рискуя пропустить свой рейс на сборы

Такое бывает, когда ты все еще тинейджер.

Лидер дортмундской Боруссии Джуд Беллингем попал в неловкую ситуацию.

19-летний англичанин прибыл в аэропорт, чтобы отправиться в Марбелью, где он должен присоединиться к своим одноклубникам на сборах "шмелей".

Однако у него возникла одна маленькая проблема. Оказалось, что Беллингем забыл дома паспорт.

К его счастью, он заметил это достаточно рано, чтобы позвонить своей маме и попросить ее привезти паспорт в аэропорт до того, как отправится его рейс.

Jude Bellingham forgot his passport as Borussia Dortmund travelled to Marbella for a training camp. His mum saved the day 😆❤️ pic.twitter.com/Fo47WeOsWg — Sky Sports Football (@SkyFootball) January 7, 2023

BRO FORGOT HIS PASSPORT AND WAS LOOKING FOR HIS MUM💀😭 pic.twitter.com/7zZh5qwYV9 — 𝙁𝙎 🐝 (@Fs_BVB) January 6, 2023

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В отличие от большинства европейских чемпионатов, немецкая Бундеслига вернется только через две недели. Первый матч после перерыва состоится 20 января, когда РБ Лейпциг будет принимать в гостях мюнхенскую Баварию.