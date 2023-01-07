Мама всегда поможет: игрок Боруссии забыл дома паспорт, рискуя пропустить свой рейс на сборы
Лидер дортмундской Боруссии Джуд Беллингем попал в неловкую ситуацию.
19-летний англичанин прибыл в аэропорт, чтобы отправиться в Марбелью, где он должен присоединиться к своим одноклубникам на сборах "шмелей".
Однако у него возникла одна маленькая проблема. Оказалось, что Беллингем забыл дома паспорт.
К его счастью, он заметил это достаточно рано, чтобы позвонить своей маме и попросить ее привезти паспорт в аэропорт до того, как отправится его рейс.
Jude Bellingham forgot his passport as Borussia Dortmund travelled to Marbella for a training camp. His mum saved the day 😆❤️ pic.twitter.com/Fo47WeOsWg— Sky Sports Football (@SkyFootball) January 7, 2023
BRO FORGOT HIS PASSPORT AND WAS LOOKING FOR HIS MUM💀😭 pic.twitter.com/7zZh5qwYV9— 𝙁𝙎 🐝 (@Fs_BVB) January 6, 2023
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В отличие от большинства европейских чемпионатов, немецкая Бундеслига вернется только через две недели. Первый матч после перерыва состоится 20 января, когда РБ Лейпциг будет принимать в гостях мюнхенскую Баварию.