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Мама всегда поможет: игрок Боруссии забыл дома паспорт, рискуя пропустить свой рейс на сборы

Такое бывает, когда ты все еще тинейджер.
Сегодня, 18:18
Джуд Беллингем
Джуд Беллингем

Лидер дортмундской Боруссии Джуд Беллингем попал в неловкую ситуацию.

19-летний англичанин прибыл в аэропорт, чтобы отправиться в Марбелью, где он должен присоединиться к своим одноклубникам на сборах "шмелей".

Однако у него возникла одна маленькая проблема. Оказалось, что Беллингем забыл дома паспорт.

К его счастью, он заметил это достаточно рано, чтобы позвонить своей маме и попросить ее привезти паспорт в аэропорт до того, как отправится его рейс.

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В отличие от большинства европейских чемпионатов, немецкая Бундеслига вернется только через две недели. Первый матч после перерыва состоится 20 января, когда РБ Лейпциг будет принимать в гостях мюнхенскую Баварию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд джуд беллингем

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