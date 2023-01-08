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Вингер Челси был высмеян своими одноклубниками после попытки пройти тест на рефлексы

Зиешу не удалось удивить партнеров по команде.
Сегодня, 20:20
Хаким Зиеш / Getty Images
Хаким Зиеш / Getty Images

Вингер Челси Хаким Зиеш заснял на камеру, как тренируется его партнер по команде Эдуар Менди. Марокканец долго наблюдал за тем, как голкипер ловит мячи для тенниса во время прохождения теста на реакцию.

После увиденного, Зиеш захотел на себе испытать данную тренировку, так как со стороны она выглядела весьма просто.

Результат данного эксперимента завирусился в интернете, так как Хаким не словил большую часть мячей, не сориентировавшись даже в пространстве.

Одноклубники посмеялись над вратарскими навыками марокканца, призвав его никогда не ставать в рамку.

Ранее сообщалось, что голкипер Челси сломал палец на тренировке.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Хаким Зиеш эдуар менди

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