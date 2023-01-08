Клубный канал Барселоны не покажет матч против Атлетико из-за забастовки сотрудников

Работники Barça TV в очередной раз требуют улучшения своей зарплаты и условий труда, объявив вторую забастовку перед матчем Атлетико - Барселона, сообщает Marca.

В связи с забастовкой клубный канал "каталонцев" не покажет центральную игру 16-го тура испанской Ла Лиги.

На этой неделе сотрудники Barça TV так и не достигли соглашения с TBSC Barcelona Producciones, дочерней компанией Telefónica при посредничестве Generalitat de Catalunya.

Таким образом, персонал Barça TV, состоящий примерно из 90 человек, не будет работать на матче с "матрасниками".

"С тех пор как мы работаем с Telefónica (2015 г.), мы потеряли покупательную способность более чем на 20%. С тех пор мы заморозили зарплаты", — объясняет EFE Эрнест Мендес, президент производственного совета.

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Это означает, что по сей день базовая заработная плата некоторых работников не достигает 1000 евро.

Кроме того, сотрудники Barça TV также жалуются на условия своей работы: среди прочего, не соблюдаются перерывы и не соблюдаются договоренности о сверхурочной работе.