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Рой Кин - о победной серии МЮ: Они ни с кем толком не играли

Ирландец не стал хвалить бывшую команду.
Сегодня, 23:14
Рой Кин / Getty Images
Рой Кин / Getty Images

Экс-хавбек Манчестер Юнайтед Рой Кин не впечатлен серией побед "красных дьяволов", которая состоит из семи побед.

"У них хорошая серия, в последнее время у них нет поражений, но они ни с кем толком и не играли. В предстоящие недели их ожидают встречи с Манчестер Сити и с Арсеналом, конечно же.

А на данный момент я не убежден. Думаю, в обороне по-прежнему есть проблемы. И во вратаре я не уверен.

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Очевидно, что они стали лучше в сравнении с прошлым сезоном, но это и несложно было сделать. Прояснилась ситуация с Роналду, и я уверен, что это поможет. Но у них был ряд легких матчей, чтобы поэкспериментировать, повторюсь", – сказал Кин в эфире ITV.

Напомним, Манчестер Юнайтед сыграет 14 января с Манчестер Сити, а 22-го - с Арсеналом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Рой Кин

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