Милан - Рома 2:2 Видео голов и лучших моментов матча 08.01.2023 чемпионата Италии
В воскресенье, 8 января, в рамках 17-го тура Серии А Милан встречался с Ромой. Матч завершился вничью со счетом 2:2.
На 30-й минуте гол забил центрбек Милана Пьер Калулу. Француз отличился после подачи с углового удара, чем вывел свою команду вперед. Второй забитый мяч "россонери" забил хавбек Томмазо Побега.
После этого Рома сделала камбэк. Роджер Ибаньез отличился после подачи с углового, а уже в добавленное арбитром время римляне смогли вырвать ничью, сотворив мощный камбэк.
Вашему вниманию видео всех голов матча Милан - Рома 17-го тура Серии А:
Милан - Рома 2:2
Голы: Калулу, 30, Побега, 77 - Ибаньес, 87, Абрахам, 90+3
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 12 - 12
Удары в створ: 5 - 3
Фолы: 19 - 13
Атаки: 132 - 93
Милан: Тэтэрушану, Калабрия, Томори, Калулу, Эрнандес, Беннасер (Вранкс, 74), Браим Диас (Побега, 70), Салемакерс (Габбия, 85), Тонали, Жиру (де Кетеларе, 85), Рафаэл Леау.
Рома: Руй Патрисиу, Челик (Эль-Шаарави, 78), Смоллинг, Манчини (Белотти, 89), Рожер, Кристанте (Матич, 66), Пеллегрини, Дзаньоло (Тахирович, 66), Дибала, Абрахам, Залевски.
Предупреждения: Челик (9), Манчини (9), Рафаэл Леау (26), Залевски (30), Дзаньоло (45), Беннасер (62), Томори (68), Тонали (72), Рожер (82), Матич (90), Абрахам (90).