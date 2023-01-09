Роберто Мартинес сделал заявление по поводу Роналду в сборной Португалии

Федерация футбола Португалии официально сообщила, что Роберто Мартинес возглавил национальную команду.

Новоиспеченный тренер Роберто Мартинес ответил о будущем нападающего Ан-Насра Криштиану Роналду в команде. По словам специалиста, каждый получит шанс.

"Я не из тех тренеров, которые делают поспешные решения. Хочу встретиться с каждым, Криштиану тоже есть в этом списке".

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"Роналду провел 19 лет с национальной командой и заслуживает уважения. Мы собираемся дать шанс всем игрокам. Роналду – один из них", - приводит слова тренера Бен Джейкобс в Twitter.

Напомним, что Роналду в составе сборной провел 196 матчей, в которых забил 118 голов.

Ранее сообщалось, что Зидан отказал трем сборным, ожидая предложения от Франции.