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Алле впервые сыграл в матче после того, как у него диагностировали рак яичек

Излечившись от страшной болезни, форвард вскоре сможет оформить полноценный дебют за новую команду.
Сегодня, 21:26
Себастьен Алле / Goal.com
Себастьен Алле / Goal.com

Во вторник, 10 января, дортмундская Боруссия провела товарищеский матч с Фортуной из Дюссельдорфа. Встреча завершилась разгромной победой "шмелей" со счетом 5:1.

Но данный поединок примечателен не окончательным результатом, а возвращением в игру того, кто был вынужден пропустить последние полгода футбола из-за опухоли яичек.

На 74-й минуте вместо Юссуфа Мукоко на поле появился Себастьен Алле.

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Напомним, что из-за диагноза, который ему поставили прошлым летом, Алле был вынужден отложить свой дебют за Боруссию. Вместо этого он прошел через две операции, после которых он избавился от опухоли. Недавно он смог приступить к тренировкам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд Себастьен Алле

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