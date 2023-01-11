Пети - о тренере Челси: Поттер - не волшебник

Бывший футболист Челси Эммануэль Пети высказался о работе главного тренера клуба Грэма Поттера.

"Челси - это уже большая разница по сравнению с Брайтоном. И теперь он в раздевалке с большим количеством звезд, большими эго и большим числом игроков, которые недовольны.

Я могу понять разочарование в Поттере, но, на мой взгляд, он не единственный, кто несет ответственность за это. Я думаю, игроки должны посмотреть на себя в зеркало и постараться быть честными с самими собой.

Но я думаю, что мы снова возвращаемся к стратегии. Стоит ли Поттер за всеми новыми трансферами? Он только что пришел в новый клуб, и я полностью согласен с Гвардиолой. Им нужна стратегия или направление, которое можно было бы воплотить целиком, потому что на данный момент я этого не вижу.

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Итак, Поттер находится под давлением. Я читал, что некоторые люди просят его уволить, в том числе некоторые бывшие игроки. Да ладно, ребята, он приехал всего несколько месяцев назад, он не волшебник.

Можно поставить на его место Гвардиолу, Клоппа или кого угодно, но я не уверен, что они добились бы лучших результатов. Так что дайте ему время. Он находится под давлением – я думаю, ему нужны результаты как можно скорее.

Этот сезон – переходный, так что не делайте глупостей. Сохраняйте спокойствие, у нас новый владелец, приходят новые игроки, и сейчас у нас новая стратегия, так что постарайтесь закончить этот сезон как можно лучше.

А пока не забывайте, что вы можете говорить о Поттере все, что хотите, но он не волшебник, и ему нужно время, как и всем остальным", – сказал Пети в интервью Compare.bet.

Напомним, после 17 туров АПЛ Челси занимает десятое место, набрав всего 25 баллов.