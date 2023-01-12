Тренер ПСЖ назвал разницу игры команды с Месси и без него

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье оценил игру нападающего Лионеля Месси в игре с Анже (2:0).

"Спасибо болельщикам за то, что они так встретили Месси. Поверьте мне, это согревает его сердце. Лео хорошо восстановился, он провел с нами несколько тренировок. Он кажется спокойным, легким, в хорошей форме.

Очевидно, с Лео и без него команда играет по-разному. Мне он показался хорошо готовым физически. Я разговаривал с ним в перерыве и по ходу матча, чтобы узнать, как он себя чувствует.

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Он чувствовал себя хорошо. Для него было важно снова сыграть, а для команды – вернуть Лео в центр нашей игры. Еще лучше то, что он смог отыграть весь матч", – заявил Гальтье в интервью RMC Sport.

Напомним, аргентинец вышел на поле в 18-м туре Лиги 1 в стартовом составе и забил гол. Месси вернулся в расположение парижан лишь 4 января.