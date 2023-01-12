iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тренер ПСЖ назвал разницу игры команды с Месси и без него

Аргентинец кардинально меняет ситуацию на поле.
Сегодня, 16:47
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье оценил игру нападающего Лионеля Месси в игре с Анже (2:0).

"Спасибо болельщикам за то, что они так встретили Месси. Поверьте мне, это согревает его сердце. Лео хорошо восстановился, он провел с нами несколько тренировок. Он кажется спокойным, легким, в хорошей форме.

Очевидно, с Лео и без него команда играет по-разному. Мне он показался хорошо готовым физически. Я разговаривал с ним в перерыве и по ходу матча, чтобы узнать, как он себя чувствует.

Читайте также: Наставник Интер Майами прокомментировал интерес к Месси

Он чувствовал себя хорошо. Для него было важно снова сыграть, а для команды – вернуть Лео в центр нашей игры. Еще лучше то, что он смог отыграть весь матч", – заявил Гальтье в интервью RMC Sport.

Напомним, аргентинец вышел на поле в 18-м туре Лиги 1 в стартовом составе и забил гол. Месси вернулся в расположение парижан лишь 4 января. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси Кристоф Гальтье

Статьи по теме

Стали известны условия нового контракта Месси с ПСЖ Стали известны условия нового контракта Месси с ПСЖ
Месси vs Роналду: кто лучше? Месси vs Роналду: кто лучше?
Владельцы ПСЖ не собираются приобретать Ливерпуль или Манчестер Юнайтед Владельцы ПСЖ не собираются приобретать Ливерпуль или Манчестер Юнайтед
Основной голкипер Милана вряд ли успеет восстановиться к началу плей-офф Лиги чемпионов Основной голкипер Милана вряд ли успеет восстановиться к началу плей-офф Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Реал - Валенсия 1:1 (4:3 по пенальти) Видео голов и лучших моментов матча Суперкубка Испании
Реал - Валенсия 1:1 (4:3 по пенальти) Видео голов и лучших моментов матча Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк совершила большой рывок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: стартовал этап в Рупольдинге
просмотров

Последние новости

Европа18:15
Основной голкипер Милана вряд ли успеет восстановиться к началу плей-офф Лиги чемпионов
Европа17:48
Атлетико ведет переговоры о покупке форварда Барселоны
Формула 117:34
Формула 1. Презентации болидов 2023 года: Мерседес вклинился между Феррари и Альпин
Биатлон17:25
Биатлон-2022/23: стартовал этап в Рупольдинге
Украина17:19
Петраков покинул пост тренера сборной Украины
Биатлон17:13
Кубок мира в Рупольдинге: Витоцци выиграла индивидуальную гонку
Европа17:03
Вратаря ПСЖ попытался ограбить школьник
Европа16:47
Тренер ПСЖ назвал разницу игры команды с Месси и без него
Футбол16:28
Динамо назвало соперников на зимний сбор в Турции
Европа16:25
"Карлик на гормонах" и "беспринципный сын шлюхи": СМИ слили переписки бывшего президента Барселоны с членами правления клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK