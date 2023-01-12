Бетис - Барселона 2:2 (по пен. 2:4): обзор матча и результат игры 12.01.2023

В четверг, 12 января, в Эр-Рияде состоялся второй полуфинальный матч Суперкубка Испании, в котором встретились Бетис и Барселона.

Обе команды подошли к этому поединку в боевых составах. Как и в случае с Реалом и Валенсией, они порадовали болельщиков несколькими голами.

Под конец первой половины каталонцы сумели выйти вперед. Убежав в атаку, Усман Дембеле сделал пас на Роберта Левандовски. Первый удар поляка заблокировал защитник, но форвард сразу же нанес второй удар, переиграв с близкого расстояния Клаудио Браво.

Свой спасительный гол "огурцы" забили лишь на 77-й минуте. Барселона потеряла мяч на собственной половине поля. Казалось, что игроки номинальных хозяев поля затянули с ударом, но Луис Энрике нашел возможность отдать пас на Набиля Фекира, который в касание пробил в ближний угол - Марк-Андре тер Штеген оказался бессилен.

Спустя всего несколько минут Левандовски оформил дубль и казалось, чт он вырвал для "сине-гранатовых" победу, но судья зафиксировал офсайд у Феррана Торреса, который отдал голевую передачу. В итоге игра перешла в овертайм.

На 93-й минуте каталонцы снова приобрели статус лидера матча. Маркос Алонсо с фланга исполнил штрафной удар, навесив в площадь Бетиса, чей защитник плохо выбил мяч головой - Ансу Фати в одно касание классно пробил в дальний угол ворот.

Но и во второй раз счет оказался равным. И снова ассист на себя записал Энрике. В этот раз он отдал передачу на Лорена Морона, который пяткой отправил мяч в сетку.

За несколько минут до конца матча Андрес Гуардадо подвел свою команду. Опытный хавбек прыгнул сзади в ноги соперника, за что получил вторую для себя желтую. Несмотря на это команды дотянули до серии пенальти.

Виллиан, Левандовски, Лорен, Кессье свои попытки реализовали, а вот Хуанми совершил первый промах серии. Фати сделал счет 3:2, у Барселоны появилось преимущество. Карвалью последовал плохому примеру Хуанми - тер Штеген взял второй удар подряд.

Все решил Педри, спокойно переигравший Браво. Барселона отправляется в финал Суперкубка, где наш будет ждать Эль Класико. Матч состоится в воскресенье, 15 января.

Статистика матча Бетис - Барселона 1/2 финала Суперкубка Испании

Бетис - Барселона 2:2 (по пен. 2:4)

Голы: Фекир, 77, Лорен, 101 - Левандовски, 40, Фати, 93.

Владение мячом: 39% - 61%

Удары: 15 - 12

Удары в створ: 7 - 6

Фолы: 16 - 18

Атаки: 117 - 164

Бетис: Браво - Руибаль (Сабали, 79), Пеццелья, Луис Фелипе, Миранда - Родригес (Гуардадо, 87), Каналес (Карвалью, 46), Луис Энрике, Фекир (Лорен, 91), Родри (Хуанми, 81) - Иглесиас (Виллиан, 67).

Барселона: тер Штеген - Роберто (Кристенсен, 78), Араухо, Кунде, Альба (Алонсо, 79) - Гави (Кессье, 96), де Йонг (Бускетс, 63), Педри - Рафинья (Фати, 87), Левандовски, Дембеле (Торрес, 63).

Предупреждения: Фекир, Луис Энрике, Родригес, Миранда, Гуардадо - Роберто, Рафинья.

Удаление: Гуардадо (вторая желтая).