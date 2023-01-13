iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

307 млн долга и другие финансовые трудности МЮ

Только квалификация в Лигу Чемпионов удержит клуб на плаву.
Сегодня, 11:12
Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Юнайтед / Getty Images

Финансовое положение Манчестер Юнайтед пока достаточно шаткое, а Эрик Тен Хаг надеется продолжить перестройку команды уже летом, сообщает The Mirror.

Планировалось, что зимой МЮ подпишет форварда взамен Криштиану Роналду, но ситуация с продажей клуба привела к тому, что Глейзеры решили не инвестировать в клуб. К тому же "дьяволы" потратили более 200 млн летом, хотя и не планировали такие расходы. Тем не менее, стоит подчеркнуть, что именно появление в команде Мартинеса, Эриксена, Каземиро и других позволили МЮ попасть в топ-4 по результатам первой половины сезона.

К тому же сейчас у МЮ 307 млн фунтов долга по трансферным сборам, а совсем скоро нужно будет соблюсти рамки, установленные фейр-плеем УЕФА. Поэтому, чтобы удержать клуб на плаву, команде Тен Хага обязательно квалифицироваться в Лигу Чемпионов.

Главный тренер еще не закончил строить собственную команду, и по сообщениям СМИ нидерландцу нужно еще не менее 200 млн фунтов на летние приобретения. В шорт-листе клуба находятся три нападающих: Харри Кейн, Виктор Осимхен и Бенджамин Шешко и два хавбека: Джуд Беллингем и Фрэнки Де Йонг.

В клубе надеются, что подобную кампанию удастся провести за счет прибылей из Лиги Чемпионов и трансферов. Планируется выручить и реинвестировать не менее 100 млн фунтов за счет продажи ряда игроков. Пока нет точной информации с кем именно готов попрощаться МЮ, но, скорее всего, речь идет о Магуайре, Ван-Биссаке, Фреде, Ван де Беке и других.

Напомним, что в настоящее время клуб взял кредит, чтобы оформить аренду нападающего Бернли Вута Вегхорста.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

Статьи по теме

Уотфорд хочет арендовать вингера Манчестер Юнайтед, на которого претендует Валенсия Уотфорд хочет арендовать вингера Манчестер Юнайтед, на которого претендует Валенсия
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: прогноз на матч чемпионата Англии 14.01.2023 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: прогноз на матч чемпионата Англии 14.01.2023
Ван Бастен посоветовал МЮ не подписывать Вегхорста Ван Бастен посоветовал МЮ не подписывать Вегхорста
Тен Хаг рекордно быстро набрал 20 побед за МЮ Тен Хаг рекордно быстро набрал 20 побед за МЮ
Помочь журналистам

Видео

Бетис - Барселона 2:2 (2:4 по пенальти) Видео голов и лучших моментов матча Суперкубка Испании
Бетис - Барселона 2:2 (2:4 по пенальти) Видео голов и лучших моментов матча Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк совершила большой рывок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: стартовал этап в Рупольдинге
просмотров

Последние новости

Европа12:47
Реал - Барселона: онлайн трансляция матча Суперкубка Испании-2023 15.01.2023
Олимпийские виды12:25
НОК официально утвердил отставку Беленюка и Шевченко, а также исключил Суркиса и Шуфрича
Футбол12:14
Саудовский бизнесмен готов заплатить баснословную сумму за особый билет на матч Месси и Роналду
Европа11:47
Мудрик оставил интересный сторис после новости о новом предложении Арсенала
Европа11:35
Реал - Барселона: прогноз на финал Суперкубка Испании-2023 15.01.2023
Европа11:12
307 млн долга и другие финансовые трудности МЮ
Европа10:53
Реал - Барселона: где смотреть финал Суперкубка Испании-2023
Киберспорт10:06
NaVi - One Move: прогноз на матч DPC CIS Tour 1
Теннис09:45
"Иди отсюда, придурок": Новак Джокович спародировал Месси, обозвав аргентинца
Евро-202409:40
Наполи - Ювентус: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Италии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK