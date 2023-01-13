307 млн долга и другие финансовые трудности МЮ

Финансовое положение Манчестер Юнайтед пока достаточно шаткое, а Эрик Тен Хаг надеется продолжить перестройку команды уже летом, сообщает The Mirror.

Планировалось, что зимой МЮ подпишет форварда взамен Криштиану Роналду, но ситуация с продажей клуба привела к тому, что Глейзеры решили не инвестировать в клуб. К тому же "дьяволы" потратили более 200 млн летом, хотя и не планировали такие расходы. Тем не менее, стоит подчеркнуть, что именно появление в команде Мартинеса, Эриксена, Каземиро и других позволили МЮ попасть в топ-4 по результатам первой половины сезона.

К тому же сейчас у МЮ 307 млн фунтов долга по трансферным сборам, а совсем скоро нужно будет соблюсти рамки, установленные фейр-плеем УЕФА. Поэтому, чтобы удержать клуб на плаву, команде Тен Хага обязательно квалифицироваться в Лигу Чемпионов.

Главный тренер еще не закончил строить собственную команду, и по сообщениям СМИ нидерландцу нужно еще не менее 200 млн фунтов на летние приобретения. В шорт-листе клуба находятся три нападающих: Харри Кейн, Виктор Осимхен и Бенджамин Шешко и два хавбека: Джуд Беллингем и Фрэнки Де Йонг.

В клубе надеются, что подобную кампанию удастся провести за счет прибылей из Лиги Чемпионов и трансферов. Планируется выручить и реинвестировать не менее 100 млн фунтов за счет продажи ряда игроков. Пока нет точной информации с кем именно готов попрощаться МЮ, но, скорее всего, речь идет о Магуайре, Ван-Биссаке, Фреде, Ван де Беке и других.

Напомним, что в настоящее время клуб взял кредит, чтобы оформить аренду нападающего Бернли Вута Вегхорста.