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Артета ответил на вопрос касаемо подписания Мудрика

Испанский специалист открыто заявил об интересе к игроку.
Сегодня, 17:43
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился мнением о возможном трансфере хавбека Шахтера Михаила Мудрика.

"Вы знаете, что мы не можем говорить о каком-либо другом игроке. Есть определенный интерес к вещам, которые мы хотели бы сделать, чтобы улучшить команду. Это очевидно, потому что нам немного не хватает в некоторых аспектах и из-за травм, которые у нас есть.

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Мы стараемся. Как клуб мы полны решимости пытаться улучшить команду в каждом трансферном окне. Это то, что мы пытаемся сделать", – сказал Артета в интервью Evening Standard.

Напомним, совсем недавно "канониры" отправили "горнякам" новое улучшенное предложение. Оно составило 70 миллионов + бонусы - предложение приблизило стороны к осуществлению трансфера, но не сделало огромного прорыва - клубы продолжают переговоры.

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