Хавбек ПСЖ находится в шаге от перехода в середняк АПЛ

Атакующий полузащитник ПСЖ Пабло Сарабия переходит в клуб АПЛ. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Вулверхэмптон и парижский гранд обсуждают финальные детали. Сумма сделки составит 5 миллионов и бонусы.

Действующий контракт 30-летнего испанца с ПСЖ истекает летом 2024 года.

В текущем сезоне на счету Сарабии 14 матчей в рамках Лиги 1, в которых игрок не отметился результативными действиями.

Ранее стали известны условия нового контракта Месси с ПСЖ.