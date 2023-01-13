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Хавбек ПСЖ находится в шаге от перехода в середняк АПЛ

Сарабия продолжит карьеру в Вулверхэмптоне.
Вчера, 21:54
Пабло Сарабия / Getty Images
Пабло Сарабия / Getty Images

Атакующий полузащитник ПСЖ Пабло Сарабия переходит в клуб АПЛ. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Вулверхэмптон и парижский гранд обсуждают финальные детали. Сумма сделки составит 5 миллионов и бонусы.

Действующий контракт 30-летнего испанца с ПСЖ истекает летом 2024 года.

В текущем сезоне на счету Сарабии 14 матчей в рамках Лиги 1, в которых игрок не отметился результативными действиями.

Ранее стали известны условия нового контракта Месси с ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вулверхэмптон ПСЖ Пабло Сарабия

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