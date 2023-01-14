Вегхорст: Это привилегия для меня присоединиться к Манчестер Юнайтед

Форвард Ваут Вегхорст прокомментировал свой переход в Манчестер Юнайтед.

"Это привилегия для меня присоединиться к Ман Юнайтед. Я играл против этого клуба в прошлом, и это фантастическое чувство, что теперь у меня есть шанс надеть знаменитую красную футболку.

Я видел прогресс Юнайтед под руководством Эрика тен Хага в этом сезоне, и мне не терпится начать выполнять свою роль в продвижении команды к ее целям.

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Что бы ни случилось в ближайшие несколько месяцев, я могу обещать, что буду отдавать клубу все силы, пока я здесь", – сказал Вегхорст в интервью клубному сайту.

Напомним, "красные дьяволы" арендовали 30-летнего игрока сборной Нидерландов до лета 2023 года.